https://static.news.ru/photo/7ffe30b4-e152-11e9-8024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Известный российский боец ММА Расул Мирзаев потерпел сокрушительное поражение на турнире АСА 99 в Москве от чеченца Шамиля Шахбулатова.

Бой проходил в жёстком размене ударами, в котором Мирзаев имел преимущество и хорошо атаковал ногами с дистанции. В конце первого раунда Шахбулатов попал жёсткой двойкой, после чего его оппонент рухнул лицом на настил ринга. Это первое поражение нокаутом в карьере Мирзаева.

Как сообщал News.ru, Вячеслав Василевский проиграл техническим нокаутом Мураду Абдулаеву в дебютном бою в полусреднем весе.