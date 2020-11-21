Минс победил Перри на турнире UFC, превратив его лицо в кровавую массу

https://static.news.ru/photo/e5ab1dcc-2c7f-11eb-85c2-fa163e074e61_660.jpg Тим Минс Фото: timdirtybird/instagram.com

Американский боец Тим Минс (31-12-1) победил единогласным решением судей соотечественника Майка Перри (14-7) в поединке в весе до 79 кг на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Перри, вышедший на бой с двухкилограммовым перевесом, легко вошёл в клинч и перевёл соперника в партер, а затем и забрал спину. Минс сумел выбраться из непростой ситуации, а затем взял поединок под контроль в стойке. Во втором раунде он умело разбивал прямолинейного Перри с дистанции, но тот неожиданно взорвался двойкой, показав Минсу, что по-прежнему опасен на ближней дистанции. В заключительном раунде лицо Перри было уже залито кровью, но при этом он даже не попытался изменить тактику, чтобы переломить ход боя. Судьи по итогам трёх раундов отдали победу Минсу со счётом 30:27 и 29:28 (двое).

Сестра чемпионки UFC в легчайшем весе Антонина Шевченко одержала победу над бразильянкой Арианой Липски техническим нокаутом во втором раунде.

Как сообщал NEWS.ru, российский дзюдоист Тамерлан Башаев стал чемпионом Европы в весовой категории свыше 100 кг, победив в финале соотечественника Инала Тасоева.