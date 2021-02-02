Минеев ответил на вызов Исмаилова

https://static.news.ru/photo/f2b4d84a-655b-11eb-a80e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев подтвердил намерение провести бой с Магомедом Исмаиловым.

Вчера Мага сообщил, что принял наш с ним бой. Мы профессиональные спортсмены, поэтому выясним наши отношения в клетке, на глазах у всех, без этих странного рода предложений. Я знаю, вы давно этого ждали, я сам давно хотел расставить все точки над i, — написал Минеев в Instagram.

Ранее стало известно, что реванш между ними запланирован на сентябрь 2021 года. Первый их бой прошёл в октябре 2018 года и завершился вничью. Тот ничейный результат стал единственным в карьере обоих.

С тех пор бойцы устраивали перепалки в социальных сетях и однажды дошло до реальной драки: 24 декабря прошлого года на шоу AMC Fight Nights: Winter Cup в Москве. После одного из боёв Минеев вошёл в клетку и сказал, что хочет встретиться с Исмаиловым. Вскоре тот также вбежал в клетку, обвинил Владимира в трусости, и между ними началась потасовка. Бойцов разнимала полиция.

2 февраля Рамазан Исмаилов, тренер и брат бойца ММА Магомеда Исмаилова, назвал единственную опасность Минеева, писал NEWS.ru.