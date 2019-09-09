Замена произошла меньше чем за 10 часов до турнира. Я об этом узнал за обедом. Ко мне подошёл матчмейкер и сказал, что бой отменён, потому что что-то случилось с Айалой. У меня в тот момент было очень неприятное состояние. Я провёл неплохую подготовку и не хотел отмены боя. Но в течение часа удалось договориться с Тимоти Джонсоном, — рассказал Минаков News.ru.