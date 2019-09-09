https://static.news.ru/photo/b85265cc-d2ff-11e9-9ef2-fa163e074e61_660.jpg Виталий Минаков Фото: Vitaly Minakov/facebook.com

Экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе, россиянин Виталий Минаков рассказал, что получил предложение провести бой на коротком уведомлении на одном из турниров Bellator.

У меня уже есть предложение на бой, которое осталось только принять. На следующей неделе я приму решение. Мне предлагают выступить в самое ближайшее время, но надо продумать организацию подготовки. Если у меня получится её организовать как надо, то я буду готов выйти на коротком уведомлении, — рассказал Минаков News.ru.

Также боец отметил, что рассматривает предложения боёв только в компании Bellator, где он намерен вернуть себе чемпионский титул.

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