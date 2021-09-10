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Михалкин проиграл бой Бодерлику за титул чемпиона Европы

05:53, 11 сентября 2021
Михалкин проиграл бой Бодерлику за титул чемпиона Европы Игорь Михалкин Фото: igormikhalkin_boxing/instagram.com
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Российский боксёр полутяжёлого веса Игорь Михалкин (24-2) проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде французу Матье Бодерлику в бою за титул чемпиона Европы по версии EBU на турнире в Париже.

Француз сразу захватил инициативу, заставив Михалкина отступать и проводить контратаки. При этом россиянин пропускал много ударов, урон от которых начал сказываться к середине боя. После седьмого раунда угловые россиянина приняли решение не выпускать его на поединок.

Другой россиянин, выступающий в первом среднем весе Исмаил Исаев проиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде из-за травмы глаза французу Сулейману Сиссоко.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко ответил, кто бы выиграл в боксёрском бою между Дональдом Трампом и Джо Байденом — бывшим и действующим президентами США.

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