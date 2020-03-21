Мастер силовых видов спорта, восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг Михаил Кокляев признался, что уже неделю находится на лечении.
Болею неделю. Это поддерживающая терапия. Надеюсь, что не коронавирус, — сказал Кокляев на видео, которое опубликовал в сторис Instagram.
Он также показал, что ему ставят капельницы.
Ранее Кокляев заявил о желании вернуться в бокс. 41-летний спортсмен добавил, что будет это встреча с Емельяненко или нет, для него не имеет значения, писал NEWS.ru.
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