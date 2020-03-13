https://static.news.ru/photo/9c582824-6518-11ea-9726-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международная федерация самбо (FIAS) объявила о переносе ближайших турниров, запланированных до конца апреля, из-за распространения инфекции коронавируса.

Ввиду сложившейся в мире эпидемиологической обстановки было бы небезопасно подвергать наших спортсменов и других участников соревнований риску для здоровья, — приводит слова президента FIAS Василия Шестакова пресс-служба организации.

В список отложенных соревнований попали Кубок мира по самбо «Мемориал Харлампиева», который был запланирован на 20–21 марта в Москве, Чемпионат мира по пляжному самбо (28–29 апреля в Ларнаке, Кипр) и другие соревнования.

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