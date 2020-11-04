Международная федерация самбо может стать членом МОК в 2021

Работа по включению самбо в олимпийскую программу ведётся ежедневно, заявил президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.
Сейчас мы заканчиваем отчет по постоянному членству Международной федерации самбо (ФИАС) в МОК. Члены МОК наблюдали за нами в течении трех лет, присутствовали на наших крупнейших соревнованиях, мы участвовали на всех конгрессах, их совещаниях и я надеюсь, что в 2021 году на сессии МОК нашу федерацию примут в постоянное членство, — сказал Елисеев журналистам в Нови Саде, где 5 ноября стартует чемпионат мира.
Турнир будет совмещён с запланированным ранее в Сербии молодёжным первенством мира и продлится четыре дня — с 5 по 8 ноября.
В ноябре 2018 года самбо временно признали олимпийским видом спорта.