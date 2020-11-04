Международная федерация самбо может стать членом МОК в 2021

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обнародовал видеоролик, посвящённый отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который умер в июле от осложнений на фоне заражения коронавирусом. В кадре запечатлена их тренировка.

На размещённом в Instagram видео видно, что оба находятся в приподнятом настроении, шутят и смеются. Это было лучшее время, — подписал публикацию Нурмагомедов. В конце октября Нурмагомедов в поединке с...