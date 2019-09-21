Завершившийся в Екатеринбурге чемпионат мира по боксу был признан Международной ассоциацией бокса (AIBA) лучшим в истории.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал об этом
Руководство AIBA назвало чемпионат мира лучшим в истории. Очень хорошо, что такая оценка совпала с успешным выступлением нашей команды, — отметил генсек.
ЧМ по боксу прошёл в неформальной столице Урала с 7 по 21 сентября. В июне 2019 года МОК лишил AIBA статуса признания, поэтому на турнире не разыгрывались путёвки на Олимпиаду-2020.
Как сообщал News.ru, боксёрам из РФ удалось завоевать три золотых награды на домашнем для себя турнире. Последнюю медаль для России добыл Муслим Гаджимагомедов в первом тяжёлом весе.