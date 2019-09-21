https://static.news.ru/photo/33a1c7bc-dca2-11e9-95a3-fa163e074e61_660.jpg Глеб Бакши (Россия), победивший в финале в весовой категории до 75 кг на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Завершившийся в Екатеринбурге чемпионат мира по боксу был признан Международной ассоциацией бокса (AIBA) лучшим в истории.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал об этом ТАСС .

Руководство AIBA назвало чемпионат мира лучшим в истории. Очень хорошо, что такая оценка совпала с успешным выступлением нашей команды, — отметил генсек.

ЧМ по боксу прошёл в неформальной столице Урала с 7 по 21 сентября. В июне 2019 года МОК лишил AIBA статуса признания, поэтому на турнире не разыгрывались путёвки на Олимпиаду-2020.

Как сообщал News.ru, боксёрам из РФ удалось завоевать три золотых награды на домашнем для себя турнире. Последнюю медаль для России добыл Муслим Гаджимагомедов в первом тяжёлом весе.