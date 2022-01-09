Месть за Емельяненко и возвращение ветерана: главные события января в MMA

Боец тяжёлого веса Валентин Молдавский постарается отомстить за Фёдора Емельяненко и отобрать у Райана Бейдера титул Bellator, а его коллега по дивизиону Анатолий Малыхин поборется за временный пояс ONE FC. В то же время Алексей Олейник проведёт 77-й бой в профессиональной карьере, а Фрэнсис Нганну — первую защиту звания UFC. В свою очередь, в ACA определятся обладатели трофеев в средней и наилегчайшей категориях, а Ибрагим Чужигаев попытается стать вторым отечественным чемпионом KSW в истории.

KSW 66: Ziółkowski vs. Mańkowski

Дата и место проведения: 15 января, Щецин (Польша).

Значимые бои: Томаш Наркун (с) — Ибрагим Чужигаев (титул в полутяжёлом весе).

Первый крупный турнир 2022 года по смешанным единоборствам пройдёт в Польше. В рамках KSW 66 состоятся сразу два титульных поединка, но если главный бой с участием легковесов Мариана Жолковского и Бориса Маньковского вряд ли интересен российской публике, то выступление Ибрагима Чужигаева уж точно не останется без внимания. Хотя бы по той причине, что экс-боец ACA может не только стать вторым в истории отечественным чемпионом промоушена, но и покорить эту планку в первой же схватке под его эгидой.

Подобное доверие матчмейкеров вдвойне удивительно, ведь за последние два с половиной года Чужигаев лишь дважды заходил в клетку. В сентябре 2019-го он справился с Алексом Гарсией и заявил о намерении взять паузу до января-февраля года с целью залечить старые травмы. Однако перерыв затянулся почти на два года. Осенью 2021-го он выступил на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова и не только нокаутировал малоизвестного Евгения Мякинкина, но и привлёк внимание KSW. Правда, там его ждёт соперник совсем иного уровня. В течение последних шести лет Томаш Наркун провёл 11 схваток, в девяти из которых одержал победу, а остановить его смог лишь ветеран UFC Фил Де Фрайс. Поэтому рассчитывать на лёгкую прогулку Ибрагиму не приходится.

UFC Fight Night: Kattar vs. Chikadze

Дата и место проведения: 15 января, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Муслим Салихов — Мишел Перейра, Вячеслав Борщёв — Дакота Буш.

Спустя несколько часов первый турнир в году проведёт и Абсолютный бойцовский чемпионат. И пусть шоу не сможет порадовать звёздным кардом, отечественному зрителю будет на что посмотреть. Например, на очередной поединок с участием яркого полусредневеса Муслима Салихова, которому на этот раз будет противостоять один из главных шоуменов мира MMA. Мишел Перейра известен невероятными по исполнению ударами ногами и нестандартными решениями в октагоне, что делает битвы с его участием по-настоящему завораживающими. И вместе с Королём Кунг-фу они вполне могут устроить рубку, достойную звания «Бой года».

Кроме того, для Салихова встреча с Перейрой может стать пропуском в топ-12 полусреднего дивизиона UFC. Россиянин занимает 15-ю строчку и идёт на серии из шести побед, а эффектный триумф может помочь ему обойти пару-тройку конкурентов. Правда, для этого Муслиму необходимо вспомнить, что такое выигрывать досрочно. Последний раз он нокаутировал визави в сентябре 2019-го.

Также свой дебютный бой в чемпионате проведёт легковес Вячеслав Борщёв. Россиянин пробился в крупнейший MMA-промоушен планеты через шоу Dana White’s Contender Series и попробует доказать, что не зря получил контракт. Соперник — малоизвестный Дакота Буш, уже успевший познать горечь поражения в UFC. В апреле он проиграл Остину Хаббарду, а в сентябре подхватил коронавирус, в связи с чем его возвращение в клетку было отсрочено до января.

UFC 270

Дата и место проведения: 22 января, Анахайм (США).

Значимые бои: Фрэнсис Нганну (с) — Сирил Ган (титул в тяжёлом весе), Брэндон Морено (с) — Дейвесон Фигередо (титул в наилегчайшем весе), Алексей Олейник — Грег Харди, Мовсар Евлоев — Илиа Топурия, Саид Нурмагомедов — Коди Стэменн.

Неделю спустя состоится самый масштабный и ожидаемый турнир месяца в смешанных единоборствах. В Анахайме пройдёт UFC 270, в программе которого значатся сразу два титульных поединка. Фрэнсис Нганну проведёт первую защиту трофея в тяжёлом весе, а его противником станет обладатель временного звания Сириль Ган. До недавнего момента камерунец выглядел однозначно сильнейшим в дивизионе, но сейчас у него появился более чем достойный визави. Это подтверждают и букмекеры, не способные назвать фаворита в данной битве. Невероятно техничный и быстрый француз вполне может стать криптонитом для чемпиона и вписать своё имя в историю. До настоящего момента ни один из его соотечественников не выигрывал пояс UFC, а последним королём категории из числа европейцев был Андрей Орловский.

Предварять дуэль Нганну с Ганом будет очередная встреча между Брэндоном Морено и Дейвесоном Фигередо. В одной из ярчайших трилогий последних лет определится чемпион в наилегчайшем весе и, возможно, следующий оппонент Аскара Аскарова. В марте россиянин сойдётся с Кай-Карой Франсем и ходят слухи, что именно в этой схватке определится первый претендент на пояс. При этом с мексиканец тот уже пересекался в октагоне. Тогда сражение продлилось все запланированные три раунда, по итогам которых была объявлена ничья.

Помимо прочего, UFC 270 обещает запомниться сразу тремя боями с участием россиян. Особняком стоит 77-й поединок в карьере Алексея Олейника. Легендарный ветеран предпримет попытку прервать серию из трёх поражений и доказать, что ещё способен конкурировать с сильнейшими. Помешать ему попытается Грег Харди — бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) и противник Александра Волкова. Тогда американец приятно удивил и продержался все 15 минут, но впоследствии выиграл лишь две из четырёх битв. А уступал исключительно нокаутом.

В отличие от Олейника, Мовсар Евлоев постарается продлить свою беспроигрышную серию до 16 боёв и пробиться в десятку сильнейших полулёгкого дивизиона. Соперником экс-чемпиона M-1 Global станет непобеждённый грузин Илиа Топурия. Как и оппонент, он ни разу не был бит и даже считается фаворитом грядущей дуэли. Возможно, причина в двух подряд эффектных нокаутах. В Саида Нурмагомедова букмекеры верят значительно больше. И это при том, что ему придётся драться с Коди Стэменном — опытным борцом, уступавшим лишь топам легчайшего веса — Алджэмейну Стерлингу, Мебару Двалишвили и Джимми Ривере. Тем не менее, в стойке американцу будет крайне сложно что-то предложить россиянину, а добраться до партера — не так просто. Однофамилец Хабиба защищается от проходов в ноги в 71% случаев.

ACA 135

Дата и место проведения: 28 января, Грозный (Россия).

Значимые бои: Магомедрасул Гасанов — Абдул-Рахман Джанаев (вакантный титул в среднем весе), Имран Букуев — Мурад Зейнулабидов (вакантный титул в наилегчайшем весе).

В январе два титульных боя пройдут и в ACA. Наконец-то прекратится застой в средней категории, фактически остававшейся без полноценного чемпиона на протяжении полутора лет. В апреле 2019-го Саламу Абдурахманов завоевал пояс, в ноябре провёл первую защиту, после чего не появлялся в клетке из-за травм. Терпение руководства лопнуло лишь в начале 2021-го. Сначала был разыгран временный пояс, а теперь будет определён обладатель постоянного. Магомедрасул Гасанов не проигрывает в 11 поединках и видится фаворитом схватки с Абдул-Рахманом Джанаевым, но тому есть что предложить оппоненту. Битва вряд ли будет зажигательной, а триумфатор наверняка определится в клинче и борьбе.

В наилегчайшем весе также возникла необходимость провести розыгрыш трофея. Правда, в этот раз причина кроется не в травме чемпиона, а его уходе из промоушена. Азамат Керефов решил попытать счастья на стороне и оставил пояс, а матчмейкеры не стали тянуть с определением сильнейшего. Мурад Зейнулабидов и Имран Букуев занимает высокие места в рейтинге и идут на победных сериях, поэтому выбор претендентов можно считать вполне логичным.

ONE Championship: Only the Brave

Дата и место проведения: 28 января, Калланг (Сингапур).

Значимые бои: Анатолий Малыхин — Кирилл Гришенко (временный титул в тяжёлом весе).

Тем временем, ещё один российский чемпион может появиться в сингапурском промоушене ONE FC. Ранее поясом лиги владели средневес Виталий Бигдаш и полулегковес Марат Гафуров, а теперь шанс имеет и боец тяжёлого дивизиона Анатолий Малыхин. В Азии кемеровчанин одержал две досрочные победы и заслужил право сразиться за временный трофей. Причём клетку с ним разделит ещё один спортсмен с постсоветского пространства — Кирилл Гришенко.

Белорус не может похвастаться отменным кардио или поставленной ударной техникой, но довольно цепок в борьбе, а его антропометрические данные вполне могут помочь ему создать проблемы Малыхину. Поэтому очень любопытно, как россиянин будет справляться с противником, который выше его на 11 сантиметров, и может не позволить ему в полной мере воспользоваться борцовскими навыками.

Bellator 273

Дата и место проведения: 29 января, Финикс (США).

Значимые бои: Райан Бейдер (с) — Валентин Молдавский (титул в тяжёлом весе), Ислам Мамедов — Бенсон Хендерсон.

Концовка января также обещает стать сверхнасыщенной. И в основном благодаря раннему возвращению к активной деятельности Bellator — в 2021-м промоушен Скотта Кокера провёл первое шоу аж в апреле. На этот раз ближайший конкурент UFC решил не откладывать дело в долгий ящик, а сходу порадовать зрителей битвой за титул в тяжёлом весе между Райаном Бейдером и Валентином Молдавским.

Несомненно, данный поединок невозможно не подавать под соусом мести за Фёдора Емельяненко. Пусть эта тема порядком освещалась ещё в преддверии схватки Бейдера с Вадимом Немковым, отделаться от неё сложно. Пусть сами спортсмены и уверяют, что не ставили перед собой целью вернуть должок американцу, со стороны всё выглядит именно так. Потеря обоих поясов станет более чем серьёзной отплатой за победу над Последним императором в финале Гран-при тяжёлого веса. И пока всё идёт к этому. В настоящий момент Райан находится не в лучшей форме, что подтверждает поражение нокаутом от Кори Андерсона.

Также в Финиксе второй поединок под эгидой промоушена проведёт Ислам Мамедов. В июле он в равном бою взял верх над экс-чемпионом лиги Брентом Примусом, а теперь сразится с бывшим обладателем титулов WEC и UFC Бенсоном Хендерсоном. Правда, в последнее время тот напоминает лишь бледную тень самого себя. В трёх последних схватках он проиграл, а его последний успех датирован сентябрём 2019 года.