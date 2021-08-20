Мэнни Пакьяо проиграл Угасу по очкам в Лас-Вегасе

Кубинский боксёр Йорденис Угас (27-4, 12 КО) победил единогласным решением судей легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) и отстоял титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе на боксёрском турнире в Лас-Вегасе.

Пакьяо традиционно активно начал поединок, выбрасывая большое количество ударов, однако со второго раунда у него начались проблемы. Угас умело использовал преимущество в длине рук, а многочисленные удары Пакьяо либо свистели по воздуху, либо попадали вскользь. Кубинец же часто доставал ветерана колючим джебом и подключал правый боковой, который оставлял на его лице неприятные отметины. Попытки найти ключи к неудобному Угасу продолжались до середины боя. Кубинец иногда брал паузы и легко отдавал инициативу Мэнни, а временами переходил в наступление и работал первым номером.

В восьмом раунде Пакьяо провёл отличную комбинацию, после которой левый глаз Угаса стал заплывать. В следующем раунде Пакьяо снова был активнее, но Угас при этом точнее контратаковал. Однако 42-летний филиппинец в поздних раундах не проявлял признаков серьёзной усталости. В десятом раунде соперники провели жёсткий размен ударами по корпусу, в котором Угас выглядел не хуже. Однако в чемпионских раундах кубинец снова брал паузы, отдавая сопернику инициативу, но снова донёс до цели свои мощные правые боковые и отчётливо забрал последнюю минуту этого боя. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Угасу со счётом 115:113 и 116:112 (двое), который сохранил титул чемпиона WBA.

В соглавном поединке вечера в полусреднем весе американец Роберт Герреро победил единогласным решением судей соотечественника Виктора Ортиса.

Как сообщалось ранее, боксёрский поединок между чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо, назначенный на 21 августа, отменён из-за травмы американца.