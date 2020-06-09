Менеджер бойца UFC Яна выразил уверенность в его победе над Алду

Российский боец Пётр Ян 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби сразится за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Накануне боец подписал контракт на бой.
Многие поспорят, заслуживает он такой шанс или нет, но всё-таки Алду очень опытный и опасный боец. И не забываем, что он спустился из категории выше и преимущество в габаритах и длине рук на его стороне. В любом случае, мы не считаем, что бой будет лёгким, но уверены, что Пётр станет чемпионом, — приводит слова менеджера бойца Саята Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
В настоящее время Ян третий месяц продолжает подготовку в Таиланде. Помимо его боя с Алду на турнире UFC 251 состоятся ещё два титульных боя: Камару Усман — Гилберт Бёрнс и Алекс Волкановски — Макс Холлоуэй.
Как сообщал NEWS.ru, в Лас-Вегасе прошёл первый после начала пандемии боксёрский вечер, организованный компанией Top Rank, на котором американский полулегковес Шакур Стивенсон победил техническим нокаутом пуэрториканца Феликса Карабальо.
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