Менеджер бойца UFC Яна выразил уверенность в его победе над Алду

https://static.news.ru/photo/7af3db5c-aae0-11ea-ac68-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян (архивное фото) Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боец Пётр Ян 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби сразится за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Накануне боец подписал контракт на бой.

Многие поспорят, заслуживает он такой шанс или нет, но всё-таки Алду очень опытный и опасный боец. И не забываем, что он спустился из категории выше и преимущество в габаритах и длине рук на его стороне. В любом случае, мы не считаем, что бой будет лёгким, но уверены, что Пётр станет чемпионом, — приводит слова менеджера бойца Саята Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

В настоящее время Ян третий месяц продолжает подготовку в Таиланде. Помимо его боя с Алду на турнире UFC 251 состоятся ещё два титульных боя: Камару Усман — Гилберт Бёрнс и Алекс Волкановски — Макс Холлоуэй.

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