Менеджер Усика отреагировал на отмену боя Фьюри — Джошуа

https://static.news.ru/photo/9948247c-ab30-11eb-8ac9-96000091f725_660.jpg Эгис Климас Фото: klimasmanagement/instagram.com

Эгис Климас, менеджер украинского боксёра-тяжеловеса Александра Усика, прокомментировал новость об отмене боя британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Запись он сделал на своей странице в Instagram.

По сообщению WBN, переговоры о большом бое между Фьюри и Джошуа сорваны. В этом случае Джошуа обязан подраться с Усиком, он должен провести обязательную защиту титула WBO. Мы долго этого ждали, — заявил Климас.

О том, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между Джошуа и Фьюри не состоится, стало известно 2 мая. Причина срыва поединка пока не известна.

34-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе и обязательный претендент на мировой титул в тяжёлом дивизионе. Его бой с Джошуа должен был состояться, но срывался из-за планов Энтони боксировать с Тайсоном Фьюри.