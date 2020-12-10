Менеджер прокомментировал отказ Фёдора Емельяненко перейти в UFC

https://static.news.ru/photo/bc49d8a8-3b8c-11eb-a36c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org

Бывший менеджер Фёдора Емельяненко, глава промоутерской компании M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал о переговорах бойца с UFC.

Я мечтал Федору сделать бой с Броком Леснаром. Несколько лет назад я даже полетел в Америку и разговаривал с бывшими владельцами UFC. Было просто охрененное предложение по деньгам для Федора, но он мне сказал, что точно не вернется в бои. Я считаю, что после того, как Федор вновь вернулся, то он должен был подписать контракт с UFC. Он опять решил по-своему, но это его личное дело, — рассказал Финкельштейн Youtube-каналу «Ушатайка».

После возвращения в ММА в 2015 году Емельяненко выступал в лигах RIZIN, Fight Nights и Bellator.

Как писал NEWS.ru, бразильянка Жулиана Веласкес победила американку Илиму-Лей Макфарлейн в главном бою турнира Bellator 254 и завоевала титул чемпионки в наилегчайшем весе.