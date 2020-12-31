Менеджер Нурмагомедова оценил шансы возвращения Хабиба в спорт

https://static.news.ru/photo/4f5be32c-4d06-11eb-adf5-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Непобеждённый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры, всё же может вернуться в 2021 году ради ещё одного боя. Об этом заявил его менеджер Али Абдель-Азиз.

Он назвал двоих возможных соперников своего подопечного. По словам Абдель-Азиза, одним из них может стать ветеран UFC Жорж Сен-Пьер, также завершивший карьеру в 2013 году. Сен-Пьер неоднократно говорил о желании сразиться с россиянином, сам Хабиб также не скрывал, что хотел бы выйти в октагон против Жоржа.

Думаю, что если Сен-Пьер серьёзно настроен вернуться ради этого боя, это воодушевит Хабиба, — считает Абдель-Азиз, чьи слова приводит TMZ.

Другой возможный оппонент Нурмагомедова — ирландец Конор Макгрегор. Они уже встречались в октагоне, тот бой закончился победой Хабиба болевым приёмом в четвёртом раунде. После этого Макгрегор не раз заявлял, что требует реванша.

Вопрос заключается в том, нужно ли это самому Нурмагомедову. Ему уже много раз приходилось объяснять журналистам и болельщикам, что он ушёл из октагона по желанию матери,и на данный момент у него нет никакого стимула к возвращению. Но Абдель-Азиз полагает, что президент UFC Дана Уайт найдёт способ уговорить российского чемпиона провести бой с Макгрегором.

Думаю, это будет грандиозный поединок с финансовой точки зрения. Но мы знаем, что Хабиба трудно соблазнить деньгами. <...> Дана действительно хорошо умеет убеждать людей, — заключил менеджер.

Макгрегору 23 января предстоит провести поединок с Дастином Порье. В случае победы ирландца Дана Уайт, как писал NEWS.ru, сделает всё, чтобы организовать его бой с Нурмагомедовым. Уайт заверил, что постарается уговорить Нурмагомедова возобновить карьеру.