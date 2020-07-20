Менеджер Нурмагомедова назвал условие второго поединка с Макгрегором

https://static.news.ru/photo/ea607eb8-c99f-11ea-899d-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор должен подраться с Исламом Махачевым (РФ), чтобы выйти на реванш с Хабибом Нурмагомедовым (РФ), заявил менеджер последнего Али Абдель-Азиз.

Макгрегор в октябре 2018-го проиграл Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс в UFC в лёгкой весовой категории. В июне 2020-го ирландец объявил о завершении профессиональной карьеры.

Сейчас правила диктуем мы, а Конор где-то позади, ему нужно победить в каком-то бою и подзаработать. <...> У Конора есть только один вариант получить бой с Хабибом — подраться с Исламом Махачевым. Тогда Хабиб даст ему реванш, — рассказал представитель Нурмагомедова.

Он добавил, что Макгрегор мог бы выйти против Нейта Диаса или Хорхе Масвидаля, чтобы представлять интерес для Хабиба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент UFC Дэйна Уайт назвал четырёх лучших бойцов в истории ММА. В список не вошли россияне Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, а также ирландец Конор Макгрегор и бразилец Андерсон Силва.

В подкасте Schmozone Уайт ответил на вопрос о величайших бойцах в истории, куда включил четырёх спортсменов. Пионера ММА и чемпиона первых турниров UFC Ройса Грейси, величайшую женщину-бойца в истории Аманду Нуньес, де-факто непобеждённого Джона Джонса и своего друга Чака Лиддела.