Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора проституткой

Менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру.
Завершение карьеры? Да он всё та же проститутка, которой просто нужно внимание, — цитирует Абдель-Азиза TMZ.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил своим поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.
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