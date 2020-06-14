Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора проституткой

https://static.news.ru/photo/aa612564-ae5c-11ea-befa-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру.

Завершение карьеры? Да он всё та же проститутка, которой просто нужно внимание, — цитирует Абдель-Азиза TMZ.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил своим поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.