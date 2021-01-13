Менеджер Нурмагомедова: Хабибу неинтересен реванш с Макгрегором

https://static.news.ru/photo/5969a212-55aa-11eb-a4b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не теряет надежды убедить российского непобеждённого чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова вернуться ради ещё одного боя. Однако, как отметил менеджер бойца Ризван Магомедов, предложение Уайта должно быть действительно интересным.

Не знаю, что он должен предложить Хабибу, просто не знаю. Дэйне надо будет подыскать что-нибудь поинтереснее, чем реванш с Макгрегором. Сен-Пьер? Дэйна столько раз пытался сделать этот бой, пока мы были активными, — приводит слова Магомедова ТАСС.

Нурмагомедов завершил карьеру после 29 боёв в смешанных единоборствах, все из которых он выиграл. Последним его поединком на сегодняшний день стал бой против американца Джастина Гейтжи, которого Хабиб в октябре победил удушающим приёмом.

Он пояснил, что ушёл, следуя просьбе матери. Впоследствии Нурмагомедов неоднократно объяснял, что у него нет мотивации возвращаться в октагон. Он мог бы это сделать разве что ради боя с давно завершившим карьеру ветераном UFC Жоржем Сен-Пьером.

В свою очередь, реванша с Хабибом ждёт Конор Макгрегор. Нурмагомедов также высказывался на этот счёт, отмечая, что уже побил эксцентричного ирландца и не видит интереса делать это снова.

Но, как писал NEWS.ru, глава UFC намерен вернуть Нурмагомедова, чтобы он добился 30 беспроигрышных поединков в восьмиугольнике. По мнению Уайта, скончавшийся в прошлом году отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов наверняка хотел бы для сына 30-й победы.