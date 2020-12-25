Менеджер Исмаилова рассказал, была ли потасовка с Минеевым фальшивой

https://static.news.ru/photo/1a803a98-46c8-11eb-ae62-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов/Архивное фото Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца ММА Магомеда Исмаилова, прокомментировал потасовку своего клиента с Владимиром Минеевым.

Если бы это была постановка, то обоим актёрам нужно было бы давать «Оскара». Ни один из них не хотел, чтобы были те последствия, которые были. Просто страсти и эмоции между обоими бойцами уже давно напряжённые, все знают про их нелёгкие отношения. Добавляет накала тот факт, что в их поединке была ничья. Сейчас Мага стал свободным агентом, и этот бой на поверхности, он очевиден, это самый ожидаемый бой 2021 года, так что просто будем его ждать. Повторюсь, вся эта история — чистой воды импровизация, — сказал Бостанов корреспонденту NEWS.ru.

Потасовка между Исмаиловым и Минеевым случилась 24 декабря. После одного из боёв на шоу AMC Fight Nights Global Минеев вошёл в клетку и бросил Исмаилову вызов. Вскоре тот вбежал в клетку, обвинил Владимира в трусости, после чего между ними завязалась драка. В клетку впрыгнуло много посторонних людей, принявшихся бить Минеева. В дело вмешалась полиция. После инцидента Исмаилова доставили в отделение.

Минеев и Исмаилов провели бой в октябре 2018 года, и судьи зафиксировали в нём ничью. 30-летний Минеев выиграл 14 боёв, один проиграл и один свёл вничью. Профессиональный рекорд 34-летнего Исмаилова — 18 побед, два поражения и одна ничья. 13 декабря в Москве он единогласным решением судей победил Уральского Халка Ивана Штыркова.

NEWS.ru привёл мнение Расула Магомедалиева, тренера Минеева, который раскритиковал русских болельщиков за то, что не вступились за его ученика.