Менеджер Хабиба удалил сообщение о подготовке к бою с Сен-Пьером

Менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что его подопечный готовится к бою с экс-чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе канадцем Жоржем Сен-Пьером.
Говорят, что Хабиб работает над боем с Сен-Пьером. Это правда, — написал Абдель-Азиз на своей странице в Twitter.
Вскоре он удалил своё сообщение, добавив опровержение.
Слухи о бое Хабиба с Жоржем Сен-Пьером — полная ложь. Фейковые новости, — сообщил Абель-Азиз.
Нурмагомедов официально объявил о завершении карьеры после победы Над Джастином Гейтжи удушающим приёмом в октябре 2020, после чего руководство UFC предпринимало неоднократные попытки вернуть его в дело. При этом легендарный боец Сен-Пьер, по словам Хабиба, всегда являлся одним из желанных его соперников.
Как писал NEWS.ru, британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт отдал должное россиянину Александру Поветкину за удар, которым тот завершил их предыдущий бой.