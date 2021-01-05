Менеджер Хабиба рассказал о несостоявшемся боксёрском бое с Мейвезером

https://static.news.ru/photo/f0e17a5c-504b-11eb-bf6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о несостоявшемся боксёрском поединке с Флойдом Мейвезером и назвал сумму, которую его подопечный мог заработать за этот бой.

В переговорах также участвовал президент UFC Дэйна Уайт, но поединок не состоялся из-за нежелания Нурмагомедова драться по правилам бокса. При этом, как рассказал Абдель-Азиз, Хабиб мог заработать за бой с Мейвезером не менее $100 млн, сообщает портал Boxing Scene.

Непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер провёл выставочный бой 31 декабря 2018 года в столице Японии Токио, победив в первом раунде нокаутом Тенсина Насукаву. В активе американца 50 побед в 50 поединках.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи в октябре. На счету российского бойца 29 побед в 29 боях.

Как сообщал NEWS.ru, Мейвезер объявил о выставочном поединке с YouTube-блогером Логаном Полом. Он состоится 20 февраля 2021 года, а его трансляция будет стоить $24,99.