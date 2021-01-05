Менеджер Хабиба рассказал о несостоявшемся боксёрском бое с Мейвезером

Менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о несостоявшемся боксёрском поединке с Флойдом Мейвезером и назвал сумму, которую его подопечный мог заработать за этот бой.
В переговорах также участвовал президент UFC Дэйна Уайт, но поединок не состоялся из-за нежелания Нурмагомедова драться по правилам бокса. При этом, как рассказал Абдель-Азиз, Хабиб мог заработать за бой с Мейвезером не менее $100 млн,
Непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер провёл выставочный бой 31 декабря 2018 года в столице Японии Токио, победив в первом раунде нокаутом Тенсина Насукаву. В активе американца 50 побед в 50 поединках.
Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи в октябре. На счету российского бойца 29 побед в 29 боях.
Как сообщал NEWS.ru, Мейвезер объявил о выставочном поединке с YouTube-блогером Логаном Полом. Он состоится 20 февраля 2021 года, а его трансляция будет стоить $24,99.