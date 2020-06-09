Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал об улучшении состояния его отца

https://static.news.ru/photo/ea8fd3b2-aaf9-11ea-bd87-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что отцу и тренеру чемпиона UFC в лёгком весе Абдулманапу Нурмагомедову, находящемуся в тяжёлом состоянии из-за осложнения COVID-19, стало лучше.

Хабиб очень силён и его семья и его отец очень сильные. Отец поправляется. Он открыл глаза и немного отвечает. Это хороший знак. Аллах всё контролирует. У нас есть надежда, что он поправится, но всё зависит от его здоровья. Но ему лучше, и мы счастливы этому, — приводит слова Абдель-Азиза ESPN.

Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в Москву в критическом состоянии, где ему сделали операцию на сердце, ввели в состояние искусственной комы и подключили к ИВЛ.

Как писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт рассказал, как Конор Макгругор отказался выйти на замену Хабибу Нурмагомедову в бою с Тони Фергюсоном.