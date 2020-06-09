Единоборства

Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал об улучшении состояния его отца

11:44, 10 июня 2020 19
Абдулманап Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что отцу и тренеру чемпиона UFC в лёгком весе Абдулманапу Нурмагомедову, находящемуся в тяжёлом состоянии из-за осложнения COVID-19, стало лучше.

Хабиб очень силён и его семья и его отец очень сильные. Отец поправляется. Он открыл глаза и немного отвечает. Это хороший знак. Аллах всё контролирует. У нас есть надежда, что он поправится, но всё зависит от его здоровья. Но ему лучше, и мы счастливы этому, — приводит слова Абдель-Азиза ESPN.

Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в Москву в критическом состоянии, где ему сделали операцию на сердце, ввели в состояние искусственной комы и подключили к ИВЛ.

Как писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт рассказал, как Конор Макгругор отказался выйти на замену Хабибу Нурмагомедову в бою с Тони Фергюсоном.

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