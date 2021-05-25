Менеджер Хабиба назвал двух сильнейших бойцов лёгкого веса после его ухода

https://static.news.ru/photo/51739858-bd5e-11eb-b67e-96000091f725_660.jpg Али Абдель-Азиз Фото: aliabdelaziz000/instagram.com

Менеджер экс-чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Майка Тайсона назвал двух сильнейших бойцов этого дивизиона после ухода из спорта его подопечного.

Лучшие легковесы сейчас — это Джастин Гейтжи и Дастин Порье. Но Дэйна Уайт — умный парень, а потому он разыграл вакантный пояс между бойцами, которые не проигрывали Хабибу, чтобы у организации был безупречный чемпион. Но бой Чендлера и Оливейры — это противостояние пятого и седьмого номеров, — сказал Абдель-Азиз.

Новым чемпионом UFC в лёгком весе стал бразилец Шарлес Оливейра, который победил техническим нокаутом во втором раунде американца Майкла Чендлера на турнире UFC 262 в Техасе.

Как стало известно ранее, российский боец ММА, экс-чемпион ГАС в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка с американским боксёром Флойдом Мейвезером за $100 млн.