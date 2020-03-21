https://static.news.ru/photo/6e4f7c28-6c4f-11ea-93d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менеджер чемпиона Ulimate Fighting Championship в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, какие рассматриваются альтернативные США варианты для проведения боя с Тони Фергюсоном.

У нас сейчас четыре-пять стран в разработке, какие именно, пока не могу сказать. Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать, — приводит слова Магомедова РБК .

Изначально бой Нурмагомедова с Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Бруклине, однако из-за пандемии коронавируса место проведения его до сих пор не определено. Руководство UFC прилагает все усилия для его организации.

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