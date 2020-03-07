https://static.news.ru/photo/4ae6baca-6066-11ea-a358-fa163e074e61_660.jpg Фото: sambo.ru

Президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев сообщил, что Мемориал Анатолия Харлампиева может пройти без зрителей из-за распространения коронавируса.

Мы рассматриваем вариант проведения турнира без зрителей, но решение будем принимать совместно с правительством Москвы, — цитирует Елисеева ТАСС.

Он отметил, что семь стран уже отказались от участия, но турнир состоится в любом случает, так как на его организацию были потрачены большие средства.

Ранее в мэрии Москвы разработали несколько сценариев действий по предупреждению завоза и распространения коронавируса в городе. В плане А говорится об отмене всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве, с 28 февраля до особого указания. В плане Б есть пункт, который запрещает проведение спортивных мероприятий, а также предполагает закрытие спортивных стадионов, писал NEWS.ru.