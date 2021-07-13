Мейвезер высмеял травму Макгрегора

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер высмеял травму, которую получил Конор Макгрегор в бою с Дастином Порье. В своём Instagram он опубликовал фото, где ирландский боец сидит с вывернутой ногой.

У тебя всё скрутилось. Мне нравится, как сидят эти туфли. Теперь сделай свою вонючую ногу, — написал Мейвезер.

Свой последний официальный бой на профессиональном ринге Мейвезер провёл в 2017 году против Макгрегора, нокаутировав ирландца в восьмом раунде.

Макгрегор проиграл бой Дастину Порье 10 июля техническим нокаутом в первом раунде (остановка врача), из-за того что входе боя сломал ногу. На следующий день бойцу была сделана операция.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, в чём была главная ошибка Конора Макгрегора перед боем с Дастином Порье и как он за неё поплатился.