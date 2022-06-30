Мейвезер предложил Макгрегору реванш и назвал денежную сумму за него Мейвезер предложил Макгрегору реванш за $157,9 млн

Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Флойд Мейвезер

Американский боксёр, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер изъявил желание провести бой-реванш с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, сообщает The Sun со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что Мейвезер сейчас вернулся к тренировкам и работает в зале, словно ему снова 30 лет. Он хочет организовать бой с Макгрегором, так как считает его лёгким для себя. Ради этого поединка американец готов заплатить ирландцу 157,9 млн. Также он хочет, чтобы в тот же вечер прошёл бой его ученика Джервонты Дэвиса с Райаном Гарсией.

Первый бой Мейвезера и Макгрегора прошёл летом 2017 года, и тогда 40-летний на тот момент американец победил 29-летнего ирландского бойца техническим нокаутом в 10-м раунде.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский признался, что перестал быть фанатом Конора Макгрегора после того, как тот сфотографировался с российским лидером Владимиром Путиным во время чемпионата мира по футболу — 2018.