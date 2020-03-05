Петербуржец Алексей Буторин — один из самых ярких ударников в российских ММА. Он не всегда выбирает эффективную тактику, но показывает зрелищные бои и отправляет соперников в нокауты. После поражения в титульном поединке от Довлтжана Ягшимурадова он вернётся в дело 27 марта на турнир в Санкт-Петербурге. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Буторин рассказал о выводах из поражения, предстоящем сопернике, сходстве с Лениным и восхищении Жоржем Сен-Пьером.

Петербуржец Алексей Буторин — один из самых ярких ударников в российских ММА. Он не всегда выбирает эффективную тактику, но показывает зрелищные бои и отправляет соперников в нокауты. После поражения в...