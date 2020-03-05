Легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер заявил, что готов возобновить карьеру только ради боёв с Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
Есть два имени: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Риск должен стоить дорого и я оцениваю его в $ 600 млн. Не вижу смысла драться с обычным бойцом. Я бизнесмен. Бой с Макгрегором имел смысл, потому что принёс мне много денег, — приводит слова Мейвезера Mirror.
Ранее американцу бросил вызов российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, предложивший провести 11 раундов по правилам бокса и один — по правилам ММА.
Как писал NEWS.ru, бой россиянина Петра Яна и бразильца Марлона Мораэса станет главным событием UFC в Казахстане.
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