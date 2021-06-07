Мейвезер не смог победить блогера Логана Пола

Американский боксёр, бывший чемпион мира Флойд Мейвезер не смог победить YouTube-блогера Логана Пола.
Бой прошёл в Майами (штат Флорида, США) и продлился все отведённые на него восемь раундов. В таком случае, согласно формату поединка, победитель не может быть выявлен.
По количеству нанесённых ударов Пол превзошёл Мейвезера почти вдвое — 217 против 107, но боксёр оказался точнее блогера: 43 на 28. Разница в весе составила 15 кг: 70 на 85 в пользу Логана.
44-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2015 году, в его активе 50 побед (26 нокаутом) и ни одного поражения. Пол ранее провёл всего один боксёрский поединок и проиграл его.
Ранее сообщалось, что 7 мая Мейвезер и Пол устроили потасовку.