Мейвезер не смог победить блогера Логана Пола

https://static.news.ru/photo/658b2274-c75f-11eb-8c4c-96000091f725_660.jpg Флойд Мейвезер и Логан Пол Фото: mpi04/MediaPunch/Global look Press

Американский боксёр, бывший чемпион мира Флойд Мейвезер не смог победить YouTube-блогера Логана Пола.

Бой прошёл в Майами (штат Флорида, США) и продлился все отведённые на него восемь раундов. В таком случае, согласно формату поединка, победитель не может быть выявлен.

По количеству нанесённых ударов Пол превзошёл Мейвезера почти вдвое — 217 против 107, но боксёр оказался точнее блогера: 43 на 28. Разница в весе составила 15 кг: 70 на 85 в пользу Логана.

44-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2015 году, в его активе 50 побед (26 нокаутом) и ни одного поражения. Пол ранее провёл всего один боксёрский поединок и проиграл его.

Ранее сообщалось, что 7 мая Мейвезер и Пол устроили потасовку.