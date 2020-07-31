30 июля в главном бою вечера на турнире в Минске российский боксёр Георгий Челохсаев победил Айка Шахназаряна. Это мнение разделяют, похоже, всего двое человек, среди смотревших этот бой, но по иронии судьбы они оказались его боковыми судьями. На протяжении десяти раундов Шахназарян действовал агрессивнее, бил точнее и полностью навязал сопернику свой ход боя, однако после неприлично долгого совещания двое из трёх судей назвали победителем Челохсаева. За последние два года это далеко не первый случай, когда российским боксёрам дарят победы в откровенно проигранных боях, причём это не идёт на пользу ни их карьерам, ни имиджу отечественного бокса в целом.

Перед «ограблением» судьи долго совещались

Турнир в Минске, где бои можно проводить со зрителями, организовывала промоутерская компания британца Эла Сиесты, который давно активно действует на постсоветском пространстве, и сейчас запустил серию турниров Kold Wars. Судьи были назначены Белорусской федерацией бокса. По итогам десяти раундов ни у комментаторов телеканала «Матч», ни у обозревателя NEWS.ru, ни у зрителей в зале, ни у самих боксёров не было и тени сомнения, относительно исхода поединка. Однако долгая заминка, связанная со сбором судейских записок настораживала. Неужели будет раздельное решение?

В итоге ринг-анонсер путано назвал счёт на трёх судейских картах и объявил, что победителем боя раздельным решением судей объявляется Георгий Челохсаев, который считался фаворитом этого боя, но не показал хорошего бокса в этот вечер. К чести Челохсаева он признал, что исход боя был несправедлив и должна была быть ничья. Вместе со своим соперником он сделал заявление, где попросил не обвинять боксёров. Кроме того соперники объявили о желании провести реванш.

Тренер Челохсаева Андрей Ивичук объяснил неубедительное выступление своего подопечного и также согласился с тем, что победы в этом бою он не заслужил, а справедливым его исходом была бы ничья и последующий реванш, который теперь непременно состоится.

Георгий точно не выиграл этот бой. Мне кажется, что Айк был в этом бою агрессором, шёл вперёд и много набрасывал, а Георгий ещё не восстановился после весогонки. Это был первый его бой в лёгком весе, и он сильно потерял в мощи и выглядел в ринге измождённым. Мне кажется, более справедливым исходом была бы ничья. Жора выиграл три первых и два последних раунда, а всю середину отдал. Айк тоже согласен, что ничья была бы справедливым исходом. Скорее всего решение судей поменяют на ничейное, и боксёры проведут реванш, — рассказал Ивичук NEWS.ru.

За подсуживание Кудряшову судей строго наказали, но потом простили

Челохсаев — не единственный подопечный Ивичука, которому судьи в последнее время оказывали медвежью услугу. В декабре 2019 года скандальным решением завершился бой россиянина Дмитрия Кудряшова и чеха Вацлава Пейсара. Россиянин проиграл большую часть из десяти раундов, однако двое судей Ираклий Малазония и Семён Стахеев отдали ему победу, причём последний поставил цинично разгромный счёт 97:92 в пользу Кудряшова.

instagram.com/shakhnazaryan_team

Скандальный резонанс от этого поединка был столь силён, что Федерация бокса России не могла не отреагировать на случившееся и приняла решение дисквалифицировать Малазонию и Стахеева на полтора года без права на обжалование за «неудовлетворительную работу при вынесении решения на поединке Кудряшов — Пейсар». Однако Малазония менее через полгода оказался амнистирован, и в июне 2020 года уже судил бои в Москве на первом турнире после карантина.

Я Диму очень уважаю. Он достойный человек и крутой боксёр, но бой он проиграл. И то, что делают судьи... Они просто оказывают ему медвежью услугу. Повторюсь, Кудряшов — честный и достойный парень, а тут получилось, что он стал частью нехорошего обмана. Дима добросовестно провёл бой, а судьи решили ему подыграть. Наверное, можно было дать ничью. Хотя, откровенно говоря, Дима бой проиграл, — так в интервью Sport24 прокомментировал итоги этого поединка глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

После решения в пользу Чудинова украинцы переживали за Усика

Нынешней победной серии из восьми поединков лучшего российского средневеса Фёдора Чудинова могло и не быть, будь судьи два года назад чуточку объективнее в его бою с французом Наджибом Мохаммеди. Он проходил в «Олимпийском» на разогреве к финалу Всемирной боксёрской суперсерии между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. Мохаммеди отлично действовал на контратаках все 12 раундов и не дал Фёдору проявить своих лучших качеств в атаке. Из трёх судей своё реноме рефери экстра-класса подтвердил только Юрий Копцев, отдавший французу бой со счётом 118:111, а двое других назвали победителем Чудинова.

Фёдор Чудинов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увидев, как домашнее судейство подыгрывает россиянину, сидевшие в ложе прессы украинские журналисты всерьез забеспокоились и начали говорить, что только нокаут поможет Усику справиться с такими судьями. К счастью, в главном бою боковые рефери судили объективно. Позже Копцев не раз возвращался к этому эпизоду, подчёркивая свою правоту.

Двое судей отдели победу Чудинову, я — Мохаммеди. Да, вышел скандал, мне почему-то позвонили из WBA с претензией и вопросом: «В порядке ли я?». На что я ответил: «Только я и в порядке!» Мы все по разные стороны баррикад — судьи, боксеры, промоутеры... Весьма сложный расклад. Встречаются честные промоутеры, бывают хитрые боксеры. В итоге, нюансы спортивных сделок ведут к скандальным решениям, — так прокомментировал он ситуацию в интервью Sportbox.ru.

Немецкий друг российских боксёров

Один из судей, отдавших тогда победу Чудинову, через год прославился снова. Немец Йорг Милке стал одним из двух рефери, которые помогли непобеждённому на тот момент проспекту Юрию Кашинскому в поединке с французом Оливье Вотреном. Их бой проходил во время Международного боксёрского форума в Екатеринбурге. Француз вчистую выиграл первую половину боя и лишь в концовке подустал и позволил Кашинскому забрать два-три раунда. Однако двое из трёх судей увидели победителем этой схватки именно россиянина.

Впрочем, пример Кашинского как раз показывает губительность домашнего судейства для боксёров. Уже в следующем бою в Майкопе Юрий проиграл соотечественнику Руслану Файферу и там ни один из судей, в том числе хорошо нам знакомый герр Милке не отдал ему победы, так как бой проходил уже на территории противника.

Поговорка «игра забывается, результат остаётся» в цифровую эпоху теряет свою актуальность. Боксёров сейчас оценивают уже не по искусственно набитому рекорду, а потому, что он показывает в ринге, а видеозаписи поединков найти не составит труда. А потому лучше уж красиво и честно проиграть, чем так выиграть и потом долго читать грубые комментарии разгневанных фанатов в социальных сетях.