Медики отложили операцию пострадавшего в драке бойца ММА Харитонова

https://static.news.ru/photo/f747e8e0-2698-11eb-bf9b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

40-летний российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов, пострадавший в драке с другим бойцом Адамом Яндиевым, не будет прооперирован в субботу, как медики планировали ранее. Хирургическое вмешательство будет проведено в понедельник, 16 ноября.

Сергея в субботу в больнице посетила жена. В выходные операцию делать не будут, нос должны прооперировать в понедельник. Также в этот день будет понятно состояние правого глаза, — рассказал журналистам ТАСС знакомый с ситуацией источник.

У спортсмена диагностирован перелом носа, сотрясение мозга и повреждение глаза. Мужчина находится в столичной больнице.

Харитонов пострадал 13 ноября, когда в «Лужниках» пытался разнять Яндиева и Руслана Абдо. На видеозаписи конфликта спортсмены входят в фойе стадиона, где горячо спорят, затем в разговор вмешивается Харитонов, после чего начинается драка.

Как писал NEWS.ru, Абдо отказался от госпитализации. Он затруднился объяснить причины конфликта. По его словам, у Яндиева «с головой непорядок». Спортсмен пояснил, что вместе с Харитоновым давно знаком и никаких конфликтов с ним ранее не случалось, во время разговора, предшествовавшего драке, не было никаких провокаций. В полиции Яндиев отказался давать показания. Ему выдали обязательство о явке в правоохранительные органы.