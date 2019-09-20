https://static.news.ru/photo/06a50136-db7e-11e9-b57b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Rowland, via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Боец Ultimate Fighting Championship Хорхе Масвидаль заявил, что президент UFC Дэна Уайт не стал организовывать его бой с Конором Макгрегором, потому что опасается убийства в октагоне.

Президент посчитал этот бой плохой затеей, потому что они не хотят отвечать за убийство. Он сказал, что я слишком крупный для Макгрегора. Я сам не хочу садиться в тюрьму за чьё-либо убийство. Я хочу просто соревноваться и продолжать бить людей, — рассказал Масвидаль в интервью ESPN.

Масвидаль вошёл в историю как автор самого быстрого нокаута в UFC, завершив бой с Беном Аскреном за пять секунд. Свой следующий поединок он проведёт 2 ноября в Нью-Йорке против Нейта Диаса в главном бою турнира UFC 244.

Как сообщал News.ru, вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев назвал поединок Артёма Фролова и Магомеда Исмаилова «войной в клетке».