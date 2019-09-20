Боец Ultimate Fighting Championship Хорхе Масвидаль заявил, что президент UFC Дэна Уайт не стал организовывать его бой с Конором Макгрегором, потому что опасается убийства в октагоне.
Президент посчитал этот бой плохой затеей, потому что они не хотят отвечать за убийство. Он сказал, что я слишком крупный для Макгрегора. Я сам не хочу садиться в тюрьму за чьё-либо убийство. Я хочу просто соревноваться и продолжать бить людей, — рассказал Масвидаль в интервью ESPN.
Масвидаль вошёл в историю как автор самого быстрого нокаута в UFC, завершив бой с Беном Аскреном за пять секунд. Свой следующий поединок он проведёт 2 ноября в Нью-Йорке против Нейта Диаса в главном бою турнира UFC 244.
Как сообщал News.ru, вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев назвал поединок Артёма Фролова и Магомеда Исмаилова «войной в клетке».