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Мексиканский боксёр Хулио Сезар Мартинес (15-1, 12 КО) победил техническим нокаутом соотечественника Кристофера Росалеса (29-5, 20 КО) и отстоял пояс чемпиона WBC в наилегчайшем весе.

24-летний Мартинес постепенно наращивал своё преимущество по ходу боя и в середине девятого раунда рефери остановил поединок. Для Мартинеса это была первая успешная защита титула.

Как сообщал NEWS.ru, чемпион UFC в двух весовых категориях Хенри Сехудо отказался от пояса в наилегчайшем весе.

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