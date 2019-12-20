https://static.news.ru/photo/8c1c811e-23b2-11ea-8c41-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: PA Wire/PA Images/ТАСС

Мексиканский боксёр Хулио Сезар Мартинес (15-1, 12 КО) победил техническим нокаутом соотечественника Кристофера Росалеса (29-5, 20 КО) и отстоял пояс чемпиона WBC в наилегчайшем весе.

24-летний Мартинес постепенно наращивал своё преимущество по ходу боя и в середине девятого раунда рефери остановил поединок. Для Мартинеса это была первая успешная защита титула.

Как сообщал NEWS.ru, чемпион UFC в двух весовых категориях Хенри Сехудо отказался от пояса в наилегчайшем весе.