https://static.news.ru/photo/f7d38e44-d7c6-11e9-acd5-fa163e074e61_660.jpg Абуязид Манцигов Фото: mantsigov___95 /instagram.com

Российский борец греко-римского стиля, выступающий в неолимпийской весовой категории до 72 кг, Абуязид Манцигов принёс первую золотую медаль сборной России на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане. В финальном поединке ему хватило одной минуты, чтобы одержать досрочную победу за счёт трёх накатов над представителем Узбекистана Арамом Варданяном.

В другом финале в весовой категории до 63 кг действующий чемпион Европы Степан Марянян уступил со счётом 10:4 японцу Синобу Ота, который трижды в ходе поединка исполнил накат «лампочка». Эта серебряная медаль стала первой для сборной России на чемпионате мира в Нур-Султане.

Как сообщал News.ru, победивший шведа Отто Валлин британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что его следующим соперником будет Деонтей Уайлдер.