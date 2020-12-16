Мамишвили прокомментировал решение отстранить Россию от Олимпиады

https://static.news.ru/photo/596e6d82-407a-11eb-a7ca-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Kenjiro Matsuo/Global Look Press

Президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), по которому российские спортсмены отстранены от выступления на Олимпийских Играх под национальным флагом.

Для демократической Европы очень логично. Есть перспектива оспорить решение. Были вещи, которые мы должны были исправлять, много сделано глупостей, которыми воспользовались наши «партнёры». Но они были сделаны нами. Если брать комплексное решение, то это «яркий показатель терпимости, толерантности, понимания того, что спорт вне политики» — всё это в больших и жирных кавычках. Будем с этим жить. Это должно сделать нас только сильнее, — сказал Мамиашвили корреспонденту NEWS.ru .

Как передавал NEWS.ru, CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские Игры-2020 в Токио и 2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн.

Днём ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как изменится ли работа организации после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в разрешении вопроса между WADA и РУСАДА, писал NEWS.ru.