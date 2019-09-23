22 сентября в Нур-Султане (Казахстан) завершился чемпионат мира по борьбе. Россия заняла первое место в общекомандном зачете. У сборной —19 медалей (девять золотых, пять серебряных и пять бронзовых). Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в эксклюзивном интервью News.ru подвёл итоги Чемпионата мира по борьбе и рассказал, достаточно ли Олимпийских лицензий завоевали мужская и женская сборные.

— Довольны результатом? Или наши спортсмены могли выступить лучше?

— Общий результат блестящий, но тем не менее, есть масса вопросов, которое надо не просто проанализировать, но и принять меры, чтобы устранить недостатки. Жизнь продолжается, чемпионат уже стал частью спортивной истории, но есть вопросы, которое необходимо незамедлительно обсудить, принять решение, например, в техническом плане — обсудить перспективы, настрой. У нас непростой предолимпийский год, надо пройтись по всей логистике, подготовке к Играм, правильно распределить отбор, дать возможность каждому спортсмену выступить на главном турнире. Забот предостаточно. Вопросы есть, но они все решаемые. Главное — слышать друг друга и не стесняться, даже если мнение будет не совсем окончательно правильным. Нужно для начала дискутировать, принять и заставить себя снова погрузиться в тяжелейшую продуманную работу, которая принесёт результат. И все возможности для этого есть.

Абдулрашид Садулаев Владислав Воднев/РИА Новости

— Чего не хватило ребятам, которые стали вторыми и третьими?

— Многого. И это мы потихоньку будем разбирать. Они обязаны нас услышать. Пока ребята должны отдохнуть, спокойно всё проанализировать и сделать незамедлительные выводы.

— Сергей Емелин уступил японскому спортсмену Кенитиро Фумите. Какую главную ошибку допустил борец?

— Он уступил многократному чемпиону мира, одному из лидеров в этой весовой категории. Тем не менее, он имеет все возможности, чтобы реабилитироваться и побеждать даже такого уровня спортсменов. Финальная часть чемпионата — особенные схватки, где выходят лучшие спортсмены. Действительно, японец, как и кубинец (Исмаэль Борреро — News.ru), являются Олимпийскими чемпионами, многократными чемпионами мира. Они лидеры в своих весовых категориях. Перед нами стоит задача ещё раз разобраться и сделать всё для того, чтобы побеждать таких спортсменов. Всё нашим ребятам по силам.

— Как так получилось, что лидеру сборной России Роману Власову, в котором были уверены все, не удалось даже заработать олимпийскую лицензию?

— Двукратный олимпийский чемпион, находясь в такой команде, не может иметь плохую подготовку, это надо понимать. Но есть нюансы, которые обязательно нужно услышать. Роман, действительно, лидер команды и мировой борьбы даже с учётом его неудачи в Нур-Султане, настоящий капитан. Но у меня есть мысли, с которыми, в первую очередь, хочу поделиться непосредственно со спортсменом и главным тренером. Я убеждён, что мы увидим прежнего Романа и в отборочном цикле к Олимпийским Играм, и на самом турнире.

— Женщины на этом чемпионате, кажется, показали максимум, однако олимпийская лицензия всего одна. Удастся ли добиться необходимого?

— Я думаю, что мы способны решить эту задачу.

— Что в целом скажете о наших женщинах на турнире?

— Посмотрим, насколько качественны изменения в тех тенденциях, которые мы видим. Желание побеждать и понимание этого, у наших женщин появилось. Если раньше в Олимпийском цикле мы вообще не видели медали, то сейчас это медали золотые, в первую очередь. Я надеюсь, что психологическая реанимация, которая произошла с нашей командой, даст нам все возможности рассчитывать на то, что оставшимся временем мы эффективно воспользуемся и доработаем недостатки.

— 5 из 10 золотых для вольной борьбы выдающийся результат?

— Это очень серьёзный результат с учётом той сумасшедшей конкуренции последнего десятилетия. Ни для кого не секрет, что мировая борьба очень фундаментально прогрессирует фактически во всех странах мира, и, конечно, иметь такое превосходство очень важно. Но опять же, здесь есть обратная сторона медали — ни в коем случае даже лёгкого состояния эйфории после пьедестала быть не должно. Снова нужно работать. Потому что если взять основные принципиальные матчи, то там была максимально напряжённая ситуация. И всё решало одно-два движения, к счастью, в пользу российских бойцов.

Заурбек Сидаков (Россия) одержавший победу в финальном поединке Владислав Воднев/РИА Новости

— Те, кто не сумел завоевать лицензии в квалификационных турнирах, уступят место другим или получат еще шанс?

— Убеждён, что у наших ребят всё получится.