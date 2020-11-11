Мама или деньги: Хабиба соблазняют вернуться в UFC

В UFC — день сенсаций. Первая — возвращение Конора Макгрегора и его бой с Дастином Порье. Вторая — возможное возвращение Хабиба Нурмагомедова. Пока это не более, чем домысел, но Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба, выразился вполне чётко. Разберёмся, что означают его слова.

30-0. Эти цифры понятны всем, кто следит за смешанными единоборствами. Для тех, кто не так внимательно следит — это означает 30 побед Хабиба при 0 поражений. Сейчас у него их 29, и как известно, он объявил о завершении карьеры после боя с Джастином Гейтжи три недели назад. Причина такого решения — обещание, которое он дал маме, не драться без отца. Нурмагомедов-старший умер от коронавирусных осложнений 3 июля этого года.

Поэтому ни о каком 30-0 до этой ночи не могло идти и речи, а теперь только об этом и говорят.

30-0 — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 10, 2020

Абдель-Азиз написал этот твит сразу после объявления о возвращении Конора Макгрегора. Ирландец подерётся с Дастином Порье на UFC 257 в январе следующего года. Сам промоушен пока поединок не анонсировал, так что информация неофициальная, но о ней все говорят как о свершившемся факте.

Абдель-Азиз Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тот факт, что твит Абдель-Азиза был опубликован именно в этот момент, а не в любой другой, намекает не только на возвращение Хабиба, но и на то, что намечается бой с Конором. Дескать, ну раз ты возвращаешься, то мы тебя снова победим и сделаем 30-0.

Абдель-Азиз — не первый влиятельный человек, который намекает на то, что Нурмагомедов вернётся. Неделю назад глава UFC Дэйна Уайт заявил об этом же, он сказал, что Хабиб точно сделает 30-0, так как этого хотел его отец.

Коллега Хабиба, популярный российский боец Магомед Исмаилов так же не исключил возвращения чемпиона. Но в качестве главной мотивации он назвал не наследие и рекорд 30-0, а тот момент, что он за возвращение может заработать побольше, чем за свои последние два противостояния в совокупности.

Так что, если Хабиб действительно задумается о возвращении, ему придётся выбирать между деньгами и принципами. Деньгами и обещанием матери. Тут мы и посмотрим, насколько Нурмагомедов — принципиальный человек. Бойцы уходят и возвращаются, это обычная история, но Хабиб же — не обычный боец. Во всяком случае, он так себя позиционирует. Наследие здесь не при чём. С ним у него полный порядок и без тридцатого боя.

Единственный поединок, который мог бы качественно улучшить наследие Нурмагомедова — это поединок с Жоржем Сен-Пьером. Подняться в весовой категории и побить величайшего полусредневеса — вот это было бы легендарно. Но как раз в этот бой вообще не верится. Хабиб не раз говорил, что его цель — быть лучшим в лёгком весе. В лёгком, а не в полусреднем. Если бы он хотел подраться с Сен-Пьером или кем-то ещё из 77 кг, он бы давно это сделал.

В какой бой верится? В реванш с Конором. Почему нет? Тем более, что и Дэйна Уайт уже говорил, что работал над этим реваншем. Там гонорар будет такой, от которого сможет отказаться только очень принципиальный человек. Миллионов 20 Хабиб спокойно может поднять, причём без особого риска для здоровья. Конору он уж вряд ли проиграет, это вопрос чести.