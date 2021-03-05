Малыхин нокаутировал Мачаду в дебютном бою ONE

https://static.news.ru/photo/e50ee4d4-7dbf-11eb-96aa-96000091f725_660.jpg Анатолий Малыхин Фото: anmalykhin/instagram.com

Непобеждённый российский тяжеловес Анатолий Малыхин (8-0) одержал победу техническим нокаутом в первом раунде на турнире ONE в Сингапуре над бразильцем Алешандре Мачаду (9-4).

Россиянин сразу перевёл бой в партер, зафиксировал соперника в положении «распятие» и безостановочными ударами в голову заставил рефери прекратить поединок во второй половине первого раунда.

После боя Малыхин вызвал на бой иранца Амира Алиакбари, однако тот в главном событии этого турнира неожиданно уступил нокаутом корейцу Кан Чжи Вону. Однако теперь кореец может стать вероятным соперником россиянина.

Как писал NEWS.ru, российский боец ММА, выступающий в полусреднем весе, Алексей Кунченко оценил своего предстоящего соперника — бразильца Глейсона Тибау, с которым он встретится на первом турнире нового сезона лиги PFL, и прокомментировал его бой с Хабибом Нурмагомедовым.