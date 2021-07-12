Малыхин нокаутировал Алиакбари на турнире ONE в Сингапуре

Непобеждённый российский тяжеловес Анатолий Малыхин (9-0) нокаутировал иранца Амира Алиакбари (10-3) в первом раунде на турнире азиатской лиги ONE в Сингапуре и стал обязательным претендентом на титул чемпиона организации в тяжёлом весе.

Малыхин сразу активно пошёл в размен ударами, в котором выглядел увереннее более высокого соперника, а затем ударом с правой через руку отправил иранца в нокдаун, а затем умело воспользовался правилам ONE, позволяющими бить коленом в голову в партере. Иранец сумел подняться на ноги, но выглядел явно устало и в стойке у сетки получил серию тяжёлых ударов, а после мощного правого оверхенда оказался в глубоком нокауте.

Как сообщалось ранее, накануне старта чемпионата России по ММА, который с 4 по 6 июня пройдёт в Кемерово, самый титулованный боец Кузбасса Анатолий Малыхин рассказал об олимпийских перспективах смешанных единоборств.