Максим Дивнич: Хасбик не слышит мои аргументы даже в личных сообщениях Максим Дивнич рассказал об общении с Хасбиком в личных сообщениях

Российский боец смешанного стиля Максим Дивнич в интервью NEWS.ru рассказал о конфликте с Хасбиком. Дагестанский блогер назвал Дивнича туристом, которому больше не нужно приезжать в Махачкалу, на что боец ответил: «а тебе — Москву».

Мы с ним немного попереписывались, и я ему обозначил свою позицию. Пояснил что мои слова перевернули и вырвали из контекста. Но он не услышал мои доводы даже когда я лично ему о них сказал. Для них это принципиальный момент, что я выступал якобы против строительства мечетей, а значит, против ислама, там и так далее. Они не хотят разбираться, почему я сделал то заявление, — сказал Дивнич.

По словам бойца, у Хасбика и других, кто его критикует, нет уважения к русским святыням, но они требует уважения к своим.

В марте Дивнич опубликовал в своём приватном Telegram-канале несколько публикаций о возможном строительстве мечети на востоке Москвы. В итоге позиция спортсмена вызвала острую реакцию у его коллег-мусульман. Боец получил огромное число угроз. Он призвал всех успокоиться и напомнил, что выступил против выбранного места и масштаба строительства, а не против мусульман и их религии. При этом он признал, что ситуация фактически ставит крест на его карьере в единоборствах.