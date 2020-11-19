Макки победил Колдуэлла и стал первым финалистом Гран-при Bellator

Американский боец Эй-Джей Макки (17-0) победил Дарриона Колдуэлла (17-4) удушением в первом раунде и вышел в финал Гран-при Bellator в лёгком весе на турнире Bellator 253 в Анкасвилле (США)
Колдуэлл уже на первых секундах боя провёл тейкдаун, но попался на удушающий приём защемление шеи в исполнении Макки и был вынужден постучать в знак сдачи.
В соглавном бою вечера ямайский легковес Джейсон Джексон победил по очкам экс-чемпиона UFC Бенсона Хендерсона.
Как писал NEWS.ru, Абукар Яндиев, старший брат бойца ММА Адама Яндиева, записал обращение к Сергею Харитонову, в котором призвал его прекратить врать.