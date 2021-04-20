Макгрегор задумал приобрести "Манчестер Юнайтед"

https://static.news.ru/photo/a13138b4-a25b-11eb-ae84-96000091f725_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор рассказал о намерении приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

Привет, ребята! Я думаю о покупке «Манчестер Юнайтед»! Что вы об этом думаете, — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.

Интерес известного бойца к клубу продиктован прозвучавшим ранее заявлением семьи американских олигархов Глейзеров о желании продать контрольный пакет акций клуба после того, как проект футбольной Суперлиги потерпел крах на фоне жёсткой реакции УЕФА и футбольных фанатов.

Ранее стало известно о расформировании проекта европейская футбольная Суперлига, в котором хотели принять участие 12 ведущих клубов Англии, Испании, Италии и Германии. Это решение было принято после общего собрания представителей команд.