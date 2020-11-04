Макгрегор за время в UFC сумел заработать свыше $15 млн призовых

https://static.news.ru/photo/5a92f22c-1eb6-11eb-967f-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор за время выступления в организации заработал более $15 млн.

Так, за первые шесть боёв Макгрегор заработал в сумме чуть более $500 тысяч. Ещё по $500 тысяч он получил в качестве гонорара за поединки против американца Чеда Мендеса и титульный бой в лёгком весе с бразильцем Жозе Алду.

Встреча с Нейтом Диасом принесла Макгрегору $1 млн, однако реванш оказался в три раза дороже — $3 млн. Такая же сумма полагалась бойцу за поединок с Эдди Альваресом, пишет The Sun.

Бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым принёс Макгрегору $3 млн. Гонорар за поединок с Дональдом Серроне составил $5 млн.

На счету Макгрегора 26 боёв в смешанных единоборствах, 22 победы и четыре поражения.

Ранее NEWS.ru писал, что Макгрегор опубликовал в Instagram нарезку ярких моментов из поединков со своим участием. Ирландец заявил, что умеет усыплять соперников не хуже профессиональных врачей.