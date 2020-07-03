Макгрегор выразил соболезнования из-за смерти отца Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/ec8fc15c-bd61-11ea-a294-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова — отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он выразил свои соболезнования.

Ирландец опубликовал сообщение в своём Twitter.

Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов, — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.

О кончине Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после COVID-19. 22 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что состояние отца остаётся тяжёлым.

Врачам удалось вылечить его от COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм. Президент Владимир Путин ранее пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца и тренера.

Глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов рассказал о похоронах отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. По его словам, мужчину могут похоронить ночью 3 июля, писал NEWS.ru.