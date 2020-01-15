Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 поединка с американцем Дональдом Серроне.

Серроне уважает меня. В нашем бою будет пролита кровь, но это будет достойная кровь. Я чувствую себя хорошо в полусреднем весе, и мне предстоит провести здесь великие бои. Я могу читать действия Дональда как детскую книгу, поэтому уверен в своей победе нокаутом, — заявил Макгрегор на пресс-конференции.