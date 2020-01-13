https://static.news.ru/photo/49d5372c-369c-11ea-b595-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что неделю употреблял алкогольные напитки перед поединком с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

Я пил всю неделю до боя. Я сделал ошибку, но я достаточно мужествен, чтобы признать и исправить её, вот что я сделал, — приводит слова Макгрегора портал MMA Junkie.

Кроме того, 31-летний ирландец заявил, что не является «идеалом», но близок к этому.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выиграл бой против Конора Макгрегора 7 октября 2018 года. Он впервые в карьере защитил титул чемпиона мира в лёгком весе по версии UFC.

Ранее Макгрегор заявил о готовности проведения боя-реванша с Мейвейзером, писал NEWS.ru.