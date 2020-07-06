Макгрегор удалил пост с комментарием о желании Порье взять реванш у Хабиба

https://static.news.ru/photo/584536e8-c032-11ea-85e4-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал слова Дастина Порье о том, что он предпочёл бы взять реванш у Хабиба Нурмагомедова, а не у Макгрегора.

Капитан очевидность. Получить сотрясение мозга и отправиться спать лицом в настил — в сто раз хуже, чем попасть в захват, — написал Макгрегор в Twitter.

Позже боец удалил этот пост. Макгрегор побеждал Дастина Порье в сентябре 2014 нокаутом в первом раунде, а Нурмагомедов спустя четыре года удушающим приёмом.

Как писал NEWS.ru, российский боец Ultimate Fighting Championship Ислам Махачев рассказал о своём отношении к ушедшему из жизни наставнику Абдулманапу Нурмагомедову.