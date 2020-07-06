Макгрегор удалил пост с комментарием о желании Порье взять реванш у Хабиба

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал слова Дастина Порье о том, что он предпочёл бы взять реванш у Хабиба Нурмагомедова, а не у Макгрегора.
Капитан очевидность. Получить сотрясение мозга и отправиться спать лицом в настил — в сто раз хуже, чем попасть в захват, — написал Макгрегор в Twitter.
Позже боец удалил этот пост. Макгрегор побеждал Дастина Порье в сентябре 2014 нокаутом в первом раунде, а Нурмагомедов спустя четыре года удушающим приёмом.
Как писал NEWS.ru, российский боец Ultimate Fighting Championship Ислам Махачев рассказал о своём отношении к ушедшему из жизни наставнику Абдулманапу Нурмагомедову.
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