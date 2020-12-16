Макгрегор спас зал ММА от закрытия из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/cfdb8d88-3fb2-11eb-98ad-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор спас от закрытия из-за пандемии коронавируса местный зал в ирландском городке Порталингтон.

В минувшие выходные совладелец зала Straight Blast Gym и ветеран Bellator Филип Малпетер объявил в Instagram, что вынужден закрыть работавший четыре года зал, так как из-за ограничений он не может функционировать и окупать расходы на его содержание. Случившееся заставило протянуть руку помощи соотечественникам главной звезде ММА Конору Макгрегору.

Мы не закрываемся. Наш одноклубник и друг Конор Макгрегор решил помочь нам сохранить зал. Мы будем бесконечно благодарны. Спасибо всем, кто отправил нам сообщения поддержки, увидимся на ковре, — говорится в сообщении зала.

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