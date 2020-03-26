https://static.news.ru/photo/c5066f30-6ee4-11ea-b25e-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор пообещал потратить €1 млн на покупку защитных средств для медиков и медперсонала. Средства пойдут специалистам, которые работают на его родине с заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами.

Боец уже уведомил об этом министра финансов Ирландии Паскаля Донохью. Скриншоты их переписки размещены в Twitter Макгрегора. Ирландец пообещал передать средства больницам провинции Ленгстер, которая пострадала сильнее остальных.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 25, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что игроки сборной Германии по футболу пожертвовали €2,5 млн на борьбу с распространением коронавируса. Футболисты просят болельщиков присоединиться и сделать пожертвования для предотвращения пандемии. Вратарь немецкой команды Мануэль Нойер подчеркнул, что в это непростое время все должны помогать друг другу.